За 9 месяцев текущего годатоварооборот Беларуси и Челябинской областивырос на 21%.

"Товарооборот между Беларусью и Челябинской областью за 9 месяцев текущего года вырос на 21 % и превысил $380 млн. Причем данный показатель растет из года в год", - БелТА цитируетминистра антимонопольного регулирования и торговли Алексея Богданова.

Также белорусский экспорт показывает хорошую динамику в 2022 году - плюс 40 %, практически достигнув отметки в $100 млн.

"В Челябинской области востребована продукция машиностроения, сельского хозяйства. Мы надеемся, что в таком же ключе продолжим нашу работу в дальнейшем", - подчеркнул глава антимонопольного ведомства.

На повестке дня очень много проектов, которые касаются как промышленности, так и сельского хозяйства, поставок оборудования, машин.

"В той ситуации, в которой мы оказались в связи с санкциями, нам нужно вдвойне-втройне активнее включаться в работу и увеличивать объемы взаимных поставок и интеграции. Причем не только в сфере промышленности, переработки, но и в научной сфере, также необходимо культурно взаимодействовать, чтобы укреплять дружеские отношения между нашими странами, - акцентировал внимание министр. - Сегодня мы планируем обсудить ряд вопросов, а также подпишем соглашение о поставке 90 лифтов "Могилевлифтмаша" в Челябинскую область, также подпишем план мероприятий по наращиванию научно-технического, торгово-экономического и культурного сотрудничества между правительством Беларуси и Челябинской областью до 2025 года".

Заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк отметил, что Беларусь для Челябинской области - один из важнейших торговых партнеров. "Между нами ежегодно растет взаимный товарооборот. Мы заинтересованы в поставках нашей продукции - металлургии, сельского хозяйства и др. В свою очередь из Беларуси к нам поступает продукция машиностроения - МАЗы, БелАЗы, а также другие товары. Также мы заинтересованы в развитии кооперации, которая позволит нам вместе импортозамещать ряд продукции", - добавил он.

"Бизнес-часть нашей делегации сформирована исключительно из тех предприятий, которые имеют практический, понятный интерес к взаимному сотрудничеству. Прежде всего речь идет о наших гигантах: Магнитогорский металлургическом комбинат и автомобильный завод "Урал", - сообщил заместитель губернатора Егор Ковальчук. - Все члены нашей делегации - с самыми разными интересами, но у них у всех есть запросы на то, чтобы, с одной стороны, увеличить закупку продукции в Беларуси, а с другой - есть готовность предложить свои решения, готовые изделия, комплектующие на рынок вашей страны. Уверен, у нас есть очень хорошие перспективы для дальнейшего взаимодействия".