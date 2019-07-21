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Товарооборот Беларуси и Кемеровской области за прошлый год превысил 460 миллионов долларов

В топе экспортных позиций - крупная техника, пластмассовые и стеклянные изделия. Кемеровская область - перспективный для нас партнер в Сибири. Это подтвердили на Форуме регионов В Санкт-Петербурге, а также на крупнойпромышленной выставке в Кузбасе. Партнеров интересуют наши МАЗы, совсем скоро в этот российский регион для обсуждения будущих поставок отправится белорусская делегация.

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