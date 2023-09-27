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Товарооборот Беларуси и Китая с начала 2023 года вырос почти в 2 раза
Почти в два раза вырос товарооборот Беларуси и Китая с начала нынешнего года. Так, по словам посла КНР в Минске, страны перешагнули планку в 5,8 млрд долларов. Наши продажи в Поднебесную увеличились на 65 % - около 2 млрд долларов.
Китай стал вторым по величине торговым партнером Беларуси, а наша страна в свою очередь - важным торговым партнером Китая в Евразийском регионе, заявил посол.
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