Товарооборот Беларуси и Китая с начала 2023 года вырос почти в 2 раза

Почти в два раза вырос товарооборот Беларуси и Китая с начала нынешнего года. Так, по словам посла КНР в Минске, страны перешагнули планку в 5,8 млрд долларов. Наши продажи в Поднебесную увеличились на 65 % - около 2 млрд долларов.