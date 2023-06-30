Товарооборот Беларуси и Китая за январь-май достиг 3,72 млрд долларов

Товарооборот Беларуси и Китая за пять месяцев текущего года превысил 3,7 млрд долларов. Поднебесная - второй по величине торговый партнер нашей страны, а Минск в свою очередь важный партнер Китая в Евразийском регионе. Об этом заявил посол КНР в Беларуси, отметив, что торгово-экономическое сотрудничество между странами за последние несколько лет выдержало суровое испытание пандемией и рядом внешних негативных факторов.