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Товарооборот Беларуси и Китая за январь-май достиг 3,72 млрд долларов
Товарооборот Беларуси и Китая за пять месяцев текущего года превысил 3,7 млрд долларов. Поднебесная - второй по величине торговый партнер нашей страны, а Минск в свою очередь важный партнер Китая в Евразийском регионе. Об этом заявил посол КНР в Беларуси, отметив, что торгово-экономическое сотрудничество между странами за последние несколько лет выдержало суровое испытание пандемией и рядом внешних негативных факторов.
Тем не менее цифры достигают новых максимумов так же, как и количество проектов. Все больше китайских предприятий предпочитают инвестировать в Беларусь.
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