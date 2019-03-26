Товарооборот Беларуси и Польши за прошлый год превысыл 2,5 миллиарда долларов

Это лучший показатель за 8 лет. И впервые у Минска положительное сальдо. В пользу нашего экспорта сыграл рост поставок продукции металлургии, нефтехимии и деревообработки. Теперь стороны ставят новую планку - 3 миллиарда долларов. Достичь ее помогут новые проекты в IT.

