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Товарооборот Беларуси и Польши за прошлый год превысыл 2,5 миллиарда долларов

Это лучший показатель за 8 лет. И впервые у Минска положительное сальдо. В пользу нашего экспорта сыграл рост поставок продукции металлургии, нефтехимии и деревообработки. Теперь стороны ставят новую планку - 3 миллиарда долларов. Достичь ее помогут новые проекты в IT.


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Польский бизнес активно инвестирует в экономику Беларуси. Сумма за прошлый год - 445 миллионов долларов.

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