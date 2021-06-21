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Товарооборот Беларуси и России в январе - апреле вырос на 18 %
Объем взаимной торговли между Беларусью и Россией за первые четыре месяца текущего года вырос на 18 %. Такую цифру озвучил глава МИД Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. Глава ведомства также отметил, что активный рост товарооборота, завершение работы над программами интеграции по конкретным трекам экономического сотрудничества служат укреплению наших стран, формируют единую экономическую платформу Союзного государства и способствуют росту благосостояния людей. Несмотря на все объективные сложности, белорусско-российские отношения продолжают активно развиваться. Тому пример в том числе и предстоящий традиционный Форум регионов Беларуси и России, на котором всегда заключаются крупные контракты.
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