Уже 15 лет Татарстан - важный партнер Беларуси в разных сферах, от поставок топлива до торговли продуктами питания. Соглашение о сотрудничестве подписано в 2004 году, и с тех пор наши связи не только крепнут, но и расширяются. В Казани хорошо знакомы с белорусскими городскими автобусами и текстилем, а отечественные НПЗ ежегодно наполняются татарской нефтью. Подробности - у Дарьи Белоусовой-Петровской.







Беларусь и Татарстан наращивают торгово-экономическое сотрудничество

Казань грамотно сочетает в себе восточный колорит и европейский комфорт. Крепость была построена более тысячи лет назад на пересечении двух крупных торговых путей, соединяющих Восток и Запад. И сегодня, благодаря выгодному географическому положению, город не случайно называют третьей столицей России.

Соглашение о торгово-экономическом, научно техническом и культурном сотрудничестве Татарстан и Беларусь подписали в 2004 году. За это время связи только крепли. В прошлом году товарооборот вырос на 14 % и составил более 1 миллиарда долларов. Татарстан экспортирует в Беларусь топливо и продукцию нефтехимии. Мы в свою очередь поставляем в этот российский регион автобусы, автомобили, текстиль, продукты питания.





Товарооборот Беларуси и Татарстана вырос на 14 % и составил более $1 млрд

В этом году белорусские НПЗ получили более 800 тысяч тонн нефти из Татарстана. До конца года будет поставлено еще 320 тысяч тонн. Также Татарстан хорошо знаком с продукцией Минского тракторного завода. Наш "Беларус" - лидер продаж в Приволжском и Уральском округах. А жители Казани уже целый год ездят на комфортабельных белорусских автобусах. Около 100 штук были закуплены специально к чемпионату мира по футболу - 2018, который прошел в России. В планах - создать индустриальный парк для реализации совместных проектов в машиностроении.





Татарстан и Беларусь объединяют научный опыт в производстве удобрений

Это касается уникального средства защиты для растений, на основе биокомпонентов. Уровень поражения тли и моли составляет 95 %, при этом растения сохраняют все свои полезные свойства.

Леонардо - уникальный робот, который тонко реагирует на любое прикосновение. Он - эффективный тренажер для будущих врачей, работников МЧС и военных. Если что-то пошло не так - об этом сразу сообщит монитор компьютера. Искусственный пациент научит, как правильно реанимировать живого человека. Сейчас несколько подобных роботов тестируют в белорусских медицинских вузах.