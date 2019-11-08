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Товарооборот Беларуси и Татарстана вырос на 14 % и составил более $1 млрд
Уже 15 лет Татарстан - важный партнер Беларуси в разных сферах, от поставок топлива до торговли продуктами питания. Соглашение о сотрудничестве подписано в 2004 году, и с тех пор наши связи не только крепнут, но и расширяются. В Казани хорошо знакомы с белорусскими городскими автобусами и текстилем, а отечественные НПЗ ежегодно наполняются татарской нефтью. Подробности - у Дарьи Белоусовой-Петровской.
Беларусь и Татарстан наращивают торгово-экономическое сотрудничество
Казань грамотно сочетает в себе восточный колорит и европейский комфорт. Крепость была построена более тысячи лет назад на пересечении двух крупных торговых путей, соединяющих Восток и Запад. И сегодня, благодаря выгодному географическому положению, город не случайно называют третьей столицей России.
Соглашение о торгово-экономическом, научно техническом и культурном сотрудничестве Татарстан и Беларусь подписали в 2004 году. За это время связи только крепли. В прошлом году товарооборот вырос на 14 % и составил более 1 миллиарда долларов. Татарстан экспортирует в Беларусь топливо и продукцию нефтехимии. Мы в свою очередь поставляем в этот российский регион автобусы, автомобили, текстиль, продукты питания.
Товарооборот Беларуси и Татарстана вырос на 14 % и составил более $1 млрд
В этом году белорусские НПЗ получили более 800 тысяч тонн нефти из Татарстана. До конца года будет поставлено еще 320 тысяч тонн. Также Татарстан хорошо знаком с продукцией Минского тракторного завода. Наш "Беларус" - лидер продаж в Приволжском и Уральском округах. А жители Казани уже целый год ездят на комфортабельных белорусских автобусах. Около 100 штук были закуплены специально к чемпионату мира по футболу - 2018, который прошел в России. В планах - создать индустриальный парк для реализации совместных проектов в машиностроении.
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Тесно переплелось и культурное сотрудничество Беларуси и Татарстана. В 100 км от Казани, в селе Печищи, работает единственный в России музей-квартира Янки Купалы. Скромная комната, непрочитанная книга, недописанные рукописи. С 41 по 42 годы народный поэт Беларуси находился здесь в эвакуации. И именно отсюда, по вызову Союза писателей СССР, выехал в творческую командировку в Москву, где трагически погиб.
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