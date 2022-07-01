Товарооборот Беларуси и Томской области России в 2022-м вырос в 1,5 раза

Новые точки взаимодействия ищут коллеги из Западной Сибири. Сотрудничество с Томской областью обсудили на заседании рабочей группы. По итогам прошлого года взаимная торговля нашей страны и этого российского региона увеличилась в полтора раза. Выводить сотрудничество на новый уровень с акцентом на наращивание товарооборота заинтересованы обе стороны.