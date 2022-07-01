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Товарооборот Беларуси и Томской области России в 2022-м вырос в 1,5 раза

Новые точки взаимодействия ищут коллеги из Западной Сибири. Сотрудничество с Томской областью обсудили на заседании рабочей группы. По итогам прошлого года взаимная торговля нашей страны и этого российского региона увеличилась в полтора раза. Выводить сотрудничество на новый уровень с акцентом на наращивание товарооборота заинтересованы обе стороны.

Томская область планирует закупать продукцию деревообработки, сельского хозяйства, техники и товаров легкой промышленности. В свою очередь нам готовы предложить рыбу, орехи, растительное масло и сырье для фармацевтики. Алина Лаппо продолжит (видео).

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