Товарооборот Беларуси и Узбекистана в этом году уже вдвое превысил прошлогодние показатели

Парламентарии этой страны находятся с официальным визитом в Минске. Накануне глава верхней палаты Нигматилла Юлдашев провел переговоры в Совете Министров и Совете Республики. Стороны договорились о создании совместного производства кондитерских изделий, а также увеличении поставок БелАЗов и тракторов МТЗ в узбекские регионы. По итогам встречи Михаил Мясникович и Нигматилла Юлдашев подписали меморандум.