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Товарооборот Беларуси и Узбекистана в этом году уже вдвое превысил прошлогодние показатели

Парламентарии этой страны находятся с официальным визитом в Минске. Накануне глава верхней палаты Нигматилла Юлдашев провел переговоры в Совете Министров и Совете Республики. Стороны договорились о создании совместного производства кондитерских изделий, а также увеличении поставок БелАЗов и тракторов МТЗ в узбекские регионы. По итогам встречи Михаил Мясникович и Нигматилла Юлдашев подписали меморандум.

Накануне представители сената Узбекистана встретились и с депутатами. Спикер нижней палаты парламента нашей страны Владимир Андрейченко заявил о необходимости создания белорусско-узбекской группы дружбы, что дало бы дополнительную взаимную поддержку на таких площадках, как Парламентская ассамблея ОБСЕ.

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