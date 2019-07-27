ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Товарооборот Беларуси и Узбекистана в прошлом году вырос на четверть

Активно развиваем контакты со странами СНГ. Так, товарооборот Беларуси и Узбекистана в прошлом году вырос на четверть, а за это полугодие прибавили еще 15%. Перспективный ориентир - полмиллиарда и миллиард долларов. Дорожная карта сотрудничества, подписанная во время официального визита Президента Беларуси в Ташкент, уже выполнена на треть. Новые контакты ожидаются и во время форума регионов двух стран. Он откроется в Минске в понедельник. В процессе проработки уже более 20 соглашений. Взаимный интерес в поставках наших продуктов питания, фармацевтике, легкой промышленности и сельхозмашиностроении.


Изображение

О новых совместных проектах, кооперации и особенностях работы на рынке Узбекистана для белорусских производителей глава нашей дипмисии Леонид Маринич в "Главном эфире" в это воскресенье.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все