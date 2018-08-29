3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Товарооборот между Астраханской областью и Беларусью за прошлый год составил почти 30 млн долларов
Российский регион заинтересован в создании на своей территории торгово-сервисного центра МТЗ. Более детально это обсудили уже в Доме правительства. Премьер-министр Беларуси отметил, несмотря на то, что динамика наших отношений в последнее время хорошая (товарооборот между регионами за прошлый год составил почти 30 миллионов долларов, рост более 40 %), стороны используют далеко не весь потенциал.
По словам Сергея Румаса, Беларусь может поучаствовать в разработке нефтяных месторождений в России на каспийском шельфе, "Амкодор" готов наладить поставки дорожно-строительной техники, и мы можем развивать сотрудничество по всем направлениям в сельском хозяйстве. По мнению губернатора Астраханской области, активнее нужно создавать совместные производства.
Регионы готовы также развивать взаимодействие в научной сфере, здравоохранении, образовании и туризме. Оформить документально все договоренности Беларусь и Астраханская область договорились осенью на Форуме регионов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей