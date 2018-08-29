Товарооборот между Астраханской областью и Беларусью за прошлый год составил почти 30 млн долларов

Российский регион заинтересован в создании на своей территории торгово-сервисного центра МТЗ. Более детально это обсудили уже в Доме правительства. Премьер-министр Беларуси отметил, несмотря на то, что динамика наших отношений в последнее время хорошая (товарооборот между регионами за прошлый год составил почти 30 миллионов долларов, рост более 40 %), стороны используют далеко не весь потенциал.