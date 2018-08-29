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Товарооборот между Астраханской областью и Беларусью за прошлый год составил почти 30 млн долларов

Российский регион заинтересован в создании на своей территории торгово-сервисного центра МТЗ. Более детально это обсудили уже в Доме правительства. Премьер-министр Беларуси отметил, несмотря на то, что динамика наших отношений в последнее время хорошая (товарооборот между регионами за прошлый год составил почти 30 миллионов долларов, рост более 40 %), стороны используют далеко не весь потенциал. 

По словам Сергея Румаса, Беларусь может поучаствовать в разработке нефтяных месторождений в России на каспийском шельфе, "Амкодор" готов наладить поставки дорожно-строительной техники, и мы можем развивать сотрудничество по всем направлениям в сельском хозяйстве. По мнению губернатора Астраханской области, активнее нужно создавать совместные производства.

Регионы готовы также развивать взаимодействие в научной сфере, здравоохранении, образовании и туризме. Оформить документально все договоренности Беларусь и Астраханская область договорились осенью на Форуме регионов.

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