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Товарооборот между Беларусью и Иркутской областью вырос на 60 %
Товарооборот между Беларусью и Иркутской областью за девять месяцев вырос на 60 %. Итоговый показатель - 88 млн долларов. Среди самых востребованных позиций - краски и лаки, плиты для мощения, изделия из чугуна, цемента, бетона, растворители и одежда.
Отметим, осенью в девяти крупных городах Иркутской области прошли выставки-продажи белорусских товаров. До конца года запланировано еще шесть таких мероприятий.
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