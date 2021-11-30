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Товарооборот между Беларусью и Иркутской областью вырос на 60 %

Товарооборот между Беларусью и Иркутской областью за девять месяцев вырос на 60 %. Итоговый показатель - 88 млн долларов. Среди самых востребованных позиций - краски и лаки, плиты для мощения, изделия из чугуна, цемента, бетона, растворители и одежда.

Отметим, осенью в девяти крупных городах Иркутской области прошли выставки-продажи белорусских товаров. До конца года запланировано еще шесть таких мероприятий.

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