Товарооборот между Беларусью и Монголией за 9 месяцев увеличился вдвое

Товарооборот продтоваров и сельхозсырья между Беларусью и Монголией за 9 месяцев увеличился вдвое. В Минсельхозпроде состоялась встреча с делегацией Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии во главе с директором Департамента политики и планирования. Стороны обсудили развитие двусторонних торгово-экономических отношений.



С января по август этого года товарооборот продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья с Монголией составил более 7 миллионов долларов и полностью сложился из экспорта. Основные позиции: сухое обезжиренное и сухое цельное молоко. Монгольская сторона также заинтересована в организации поставок высокопродуктивного племенного крупного рогатого скота.