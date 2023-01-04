Товарооборот между Беларусью и Таджикистаном вырос в два раза

К сожалению, те события, которые произошли в последнее время в Афганистане, не позволяют нам продуктивно работать. Выпала только одна товарная позиция. Если считать без нее, то по товарообороту с Таджикистаном мы приросли практически в два раза.

Виктор Денисенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане