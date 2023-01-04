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Товарооборот между Беларусью и Таджикистаном вырос в два раза
Беларусь укрепляет экономические связи в торговле с Таджикистаном. Товарооборот увеличился практически в 2 раза, сообщает Виктор Денисенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане.
К сожалению, те события, которые произошли в последнее время в Афганистане, не позволяют нам продуктивно работать. Выпала только одна товарная позиция. Если считать без нее, то по товарообороту с Таджикистаном мы приросли практически в два раза.
"В основном мы сделали упор на долгосрочные проекты, которые позволяют нам закрепиться на данном региональном рынке и поставлять нашу продукцию на ближайшие рынки", - добавил Виктор Денисенко.
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