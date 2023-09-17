Товарооборот между Россией и Беларусью в 2023 году может составить 55 млрд долларов

Россия остается для Беларуси главным союзником и партнером. Сотрудничество в рамках Союзного государства не просто динамично развивается, а показывает высокий уровень, которого у нас еще не было ни в каком другом интеграционном объединении.

Товарооборот между нашими странами в 2023 году может обновить рекорд. Предполагается, что он составит 55 млрд долларов. Фундамент крепкого союза Беларуси и России - взаимодействие регионов. Только Минск и российские города наторговали на 7,7 млрд долларов.

И это почти на треть больше показателей такого же периода 2022 года. К примеру, стал выше спрос на наши МАЗы - белорусы даже попали в топ-4 поставщиков российского автобусного рынка. В целом же в Беларуси сохраняется тенденция увеличения внешнеторгового оборота товаров и услуг. За первое полугодие рост более чем на 13 %. А вот внутри страны в прошлом месяце Белстат зафиксировал снижение цен. Замедлилась и годовая инфляция.