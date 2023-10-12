Товарооборот организаций Министерства промышленности со странами СНГ за восемь месяцев увеличился практически на 25 %

Товарооборот организаций Министерства промышленности со странами СНГ за 8 месяцев текущего года увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлого года почти на 25 % и превысил 5,6 млрд долларов, пишет БЕЛТА.



Сотрудничество промышленных предприятий с контрагентами в странах СНГ носит стратегический и динамичных характер, возникающие в рамках взаимодействия вопросы успешно разрешаются на площадках двухсторонних межправительственных, межведомственных и отраслевых рабочих групп.

Экспорт предприятий Минпрома в страны СНГ за январь-август возрос почти на треть.

В рамках взаимодействия с Российской Федерацией развивается сотрудничество по формированию и реализации инвестиционных импортозамещающих проектов, а также по развитию кооперационных проектов по сборке сельскохозяйственной, дорожно-строительной, лесной технике, лифтового оборудования.

Реализуются совместные проекты в сфере кооперационного сотрудничества и с партнерами из других стран СНГ. Это развитие сборочных производств тракторов, комбайнов, сельскохозяйственной техники в Республике Казахстан, тракторов, комбайнов и автомобильной техники в Азербайджане, сельскохозяйственной техники, лифтового оборудования в Кыргызстане и Таджикистане.

"Сохранение и увеличение кооперационного взаимодействия между государствами-участниками СНГ, особенно в промышленной сфере, позволит нарастить экономический потенциал всего интеграционного объединения. На сегодняшний день для каждого из государств-участников СНГ есть возможность для успешного и взаимовыгодного сотрудничества в рамках союза, потенциал которого позволяет обеспечивать ежегодный рост товарооборота, развитие производственной кооперации, увеличение на союзном рынке доли инновационной продукции, а также взаимное обеспечение выпускаемой промышленной продукции", - прокомментировал начальник главного управления внешнеэкономических связей Министерства промышленности Виталий Борчук.