Товаров с QR-кодами в магазинах Беларуси станет больше

Товаров с QR-кодами в магазинах станет больше. Безалкогольные напитки и соки нужно будет маркировать с 1 мая. Остатки прежних партий к этому времени тоже должны быть с кодом. Пока эти виды товаров маркируются универсальным контрольным знаком.



После 1 мая контроль за оборотом усилится. В том числе, как ранее отмечали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, QR-коды позволяют отслеживать динамику цен через специальную базу данных. Также это нужно для унификации с нормами ЕАЭС, чтобы не было такой ситуации, когда при экспорте в страны пятерки товар дважды маркировали.