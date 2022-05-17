Товары импортозамещения представят на электронной площадке БУТБ, первые торги уже в конце мая

Биржевой механизм всегда способствует тому, чтобы была прозрачная цена, исключаются любые махинации. На бирже зарегистрировано 28,5 тыс. компаний из 70 стран мира. Нам это позволяет оперативно и быстро даже в текущей санкционной ситуации находить новые рынки сбыта, подбирать новых клиентов, диверсифицировать наши поставки. Это касается энергоносителей, сельхозпродукции, продукции деревообработки. Мы планируем в ближайшее время открыть отделение БУТБ в Китае, чтобы усилить направление по поставкам наших товаров широкого ассортимента (и сырьевых, и продукции переработки на рынок Азии).

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси