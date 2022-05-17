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Товары импортозамещения представят на электронной площадке БУТБ, первые торги уже в конце мая
Страны ЕАЭС и СНГ в ответ на внешнее санкционное давление наращивают интеграционное взаимодействие и формируют новые элементы общего экономического пространства, в том числе используя биржевую торговлю. Об этом шла речь на деловом форуме Международной ассоциации бирж стран СНГ, который сегодня проходит в Минске. В Беларуси большое внимание уделяют развитию товарной биржи, поскольку такой механизм обеспечивает своевременность и диверсификацию поставок, платежную дисциплину, защиту внутреннего рынка и справедливое ценообразование.
Биржевой механизм способствует прозрачному ценообразованию
Биржевой механизм всегда способствует тому, чтобы была прозрачная цена, исключаются любые махинации. На бирже зарегистрировано 28,5 тыс. компаний из 70 стран мира. Нам это позволяет оперативно и быстро даже в текущей санкционной ситуации находить новые рынки сбыта, подбирать новых клиентов, диверсифицировать наши поставки. Это касается энергоносителей, сельхозпродукции, продукции деревообработки. Мы планируем в ближайшее время открыть отделение БУТБ в Китае, чтобы усилить направление по поставкам наших товаров широкого ассортимента (и сырьевых, и продукции переработки на рынок Азии).
В Беларуси запускают площадку импортозамещения
Белорусская универсальная товарная биржа запустит электронную площадку, на которой будут представлены товары, выпускаемые в рамках программы импортозамещения. Первые торги такой продукцией планируют провести уже в конце месяца.
Белорусская товарная биржа на сегодняшний день прорабатывает вопрос и технически пытается решить проблему допуска к себе на такую электронную торговую площадку. В частности, мы говорим о площадке импортозамещения для физических лиц - не только для индивидуальных предпринимателей, компаний, но и физических лиц, для того чтобы сделать максимально широким спектр реализации товаров и предложений на этой площадке.
Что Товарная белорусская биржа, что фондовая применяют интересные передовые технологии, я бы сказал. Я хорошо знаком с тем, что делает фондовая биржа, например, Беларуси. Тоже впечатлен тем опытом, который они, например, накапливают, и теми прогрессивными решениями, которые они применяют.
Для универсальной товарной биржи минувший год сложился успешно - прирост на 80 %. Биржевой товарооборот превысил $4 млрд. Несмотря на такую высокую базу, первый квартал этого года также показывает плюс в первую очередь за счет продаж на биржевой площадке металлоконструкций и сельхозпродукции.
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