Традиции и возможности рынка: состоялось открытие совместного белорусско-китайского предприятия

Межрегиональные контакты Беларуси и Китая продолжают укрепляться. Делегация Могилевской области находится с визитом в Поднебесной.

Важным шагом в развитии отношений стало создание совместного производства белорусской "Бабушкиной крынки" и китайского партнера. 21 сентября состоялась церемония официального открытия. Новое предприятие позволяет вывести диалог на новый уровень, совмещая традиции белорусского качества и возможности китайского рынка. От идеи до реализации прошло около 2 лет.

Александр Руденя, гендиректор ОАО "Бабушкина крынка":

"Создание совместного предприятия позволит нам изучить рынок изнутри. Белорусская продукция очень востребована, но есть определенная трудность в связи со сроками годности. Продукция, произведенная в Республике Беларусь, является качественной и натуральной, и сроки годности не могут превышать установленных. А так как логистика занимает большое время до рынка Китая, было принято решение производить эти продукты здесь, чтобы сроки годности позволили поставить продукт на полку".

Компания расположилась в городском округе Лохэ провинции Хэнань. Это один из важнейших центров пищевой промышленности КНР. В городском округе более 7 тыс. профильных компаний. Китайские партнеры готовы оказать содействие, чтобы белорусских продуктов на полках китайских магазинов становилось больше.