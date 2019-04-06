Время сеять наступило и на севере Беларуси. Традиционно аграрии Витебской области позже включаются в весенне-полевую кампанию. После зимы сельхозугодья "распечатали" в Докшицком, Лепельском, Поставском, Глубокском, Чашникском районах, тогда как в прошлом году погода позволила выйти в поле только во второй декаде апреля. Отличительности нынешней кампании - в репортаже Ольги Масловской.



Аисты на поле - это верный признак того, что и хлеборобам время заводить технику. Весна в этом году выдалась ранней - снег сошел быстро, а дожди особенно не доставали.



Этой весной техника вышла в поля на два недели раньше, чем в прошлом году. Уже 28 марта сеяли все хозяйства Чашникского района. Параллельно и сеют, и пашут. Из 45-ти энергонасыщенных тракторов весенне-полевую кампанию из-за неисправности пропустят три.



Для механизатора Николая Шаститки эта посевная - седьмая. Говорит, первые дни в поле - это всегда проверка техники на прочность. В хозяйстве "Проземле-Агро" все силы бросили на тяжелые глинистые почвы. Говорят: пойдут дожди, тогда не влезешь. С каждым днем сев набирает обороты.



В "Проземле-Агро" в этом году делают ставку на зернобобовые культуры - увеличиваются посевные площади под горох и овес. Руководитель хозяйства объясняет это так.



Но не стратегии, а технология определяет богатый урожай. Сейчас головная боль аграриев - своевременная подкормка озимых.



В цене и рабочие руки. В хозяйствах не хватает механизаторских кадров. Сезонный дефицит механизаторов восполняют специалистами местных предприятий. Всего в помощь аграриям Чашникского района привлечено более 30 человек. В их числе Станислав Кленьё. Он занят на вспашке угодий хозяйства "Краснолуцкое".



Яровой клин в районе составляет более 13 тысяч гектаров. Почти половину из них займут зерновые и зернобобовые культуры. При благоприятных погодных условиях рассчитывают провести посевную за две недели.