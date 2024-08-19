Традиционное совещание с участием заинтересованных, членов правительства и губернаторов - Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета Министров

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 августа собрал совещание с руководством Совета Министров, пишет БЕЛТА.



"Традиционное совещание с участием заинтересованных, членов правительства и губернаторов", - отметил Александр Лукашенко в начале встречи.



На рассмотрение главы государства вынесено несколько важных вопросов в сферах экономики и социальной политики, и первый из них - упрощение процедур строительства и кредитования жилья.

Какие новшества ждут жилищное строительство

"Как мы всегда говорим, Беларусь - государство для народа. Поэтому все решения должны приниматься в интересах людей. И одной из наших приоритетных задач было и остается обеспечение граждан жильем. Собственная крыша над головой важна для любого человека. Особенно для молодой семьи. Это ее уверенность в завтрашнем дне", - сказал Президент.

Александр Лукашенко ранее поручал правительству комплексно подойти к улучшению законодательства в этой области. Он констатировал, что статистика по вводу жилья второй год подряд отрицательная. "В чем вопрос?" - уточнил глава государства.

В отчетах аналитиков одна из первых причин оттока кадров из небольших населенных пунктов - отсутствие возможности приобрести собственное жилье или хотя бы заселиться в организованное комфортное и благоустроенное арендное жилье.

"Сегодня следует придать новый импульс жилищному строительству на селе, в том числе индивидуальных домов, строительству предприятиями арендного жилья для своих работников. Правительством предложен целый комплекс новаций: от упрощения подключения к инженерной инфраструктуре индивидуальных домов до расширения финансовой поддержки молодым семьям (до 31 года)", - рассказал Президент.

Все новации были рассмотрены экспертным советом при Совете Республики, в Комитете государственного контроля и Администрации Президента. Однако, по словам Александра Лукашенко, общее согласие по документам не достигнуто.

Глава государства спросил у министра архитектуры и строительства, действительно ли все предлагаемые меры упрощают процедуры строительства (чтобы не получилась видимость вместо решения вопроса), позволит ли обновленное законодательство развернуть жилищное строительство и как в этих процедурах задействован банковский сектор, будет ли у запланированной поддержки достаточное финансирование.

Как в Беларуси предлагают консолидировать транспортные системы

Второй темой совещания стало совершенствование транспортной инфраструктуры. Александр Лукашенко рассказал, что более года назад к нему обратился инвестор с предложением о создании единого национального оператора. Предлагалось объединить под его крылом все имеющиеся в стране интеллектуальные транспортные системы (платные дороги, парковочную систему, весогабаритный контроль, систему фотофиксации нарушений).

"Было поручено подробнейшим образом проработать эту тему в правительстве. Разумеется, исключительно в государственных интересах. По крайней мере, чтобы было лучше, чем сейчас, и это выражалось в финансах. Поскольку, если уж проводить цифровую трансформацию транспортной инфраструктуры, то самым передовым и удобным для людей способом", - подчеркнул Президент.

В пример он привел ситуацию с парковками, назвав ее "полным хаосом". "В самом населенном нашем городе - Минске - немало любителей затолкать свою машину куда угодно. Даже при наличии платных зон, размещенных по всему центру, есть такие граждане, которые автомобиль там поставят, но не заплатят, то есть платежной дисциплины нет. И предложений по ее установлению тоже нет", - заметил глава государства.

"Поэтому главный вопрос таков: действительно ли единый национальный оператор укрепит дорожную и общественную безопасность, а также сможет повысить финансовую и технологическую дисциплину? Если да, то какой объем инвестиций потребуется для реализации проекта? Каковы сроки окупаемости? Просчитаны ли будущие поступления в бюджет?" - обозначил ряд вопросов Александр Лукашенко.

По его словам, пока четкого и ясного ответа на них нет. В связи с этим Президент поручил доложить, какие выгоды несет стране предлагаемая консолидация систем, насколько достоверны прогнозируемые инвестором экономические эффекты или в его "бизнес-плане" главный фактор роста - это повышение тарифов.

"Жду пояснений, за счет чего можно добиться экономии бюджетных средств, о которой инвестор заявляет", - добавил глава государства.

Как в животноводстве избавиться от нормативного выбытия скота

В числе вопросов, вынесенных на обсуждение на уровне главы государства, был вопрос из сферы сельского хозяйства, вызывающий обеспокоенность, - выбраковка крупного рогатого скота.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в агропромышленный сектор Беларуси постоянно вкладываются колоссальные силы и средства. Недавно запущен очередной виток модернизации.

Предпринимаемые усилия дают определенный эффект. Есть положительная динамика в животноводстве: в этом году производство молока увеличили на 6,5%, скота и птицы - почти на 4,5%.

"Однако за этими цифрами стоит пугающее количество павшего поголовья", - обратил внимание глава государства. По данным Комитета госконтроля, почти повсеместно основное выбытие - из-за болезней. Только за полгода погибло 70 тыс. голов. Среди них телят от рождения до полугода - более половины, почти 40 тыс.

"Это вопиющая бесхозяйственность. Если когда-то у мужика в деревне корова погибала, это было трагедией вселенского масштаба. Сейчас почему-то привыкли прятаться за нормативами и стандартами. Жуть! Какие еще нормативы (особенно в Могилевской области) по падежу скота", - критически заметил глава государства.

Президент потребовал, чтобы был только один понятный стандарт - здоровое животное, которое содержится в хороших условиях. И тогда не будет выбытия - ни нормативного, ни сверхнормативного.

Особое внимание глава государства обратил на вопрос комплектования молочно-товарных комплексов, которых по стране построено немало. "Кого мы там доим? Если корову, то почему с козьим удоем?" - спросил Александр Лукашенко.

В ходе совещания министр сельского хозяйства предметно доложил о состоянии дел по выбраковке крупного рогатого скота и о том, какие меры принимаются для комплектования молочно-товарных комплексов высокопродуктивным поголовьем.

Какими видами деятельности разрешат заниматься ремесленникам

Одной из тем мероприятия у главы государства стало осуществление ремесленной деятельности. Президент напомнил, что в этом году принят обновленный закон по вопросам предпринимательской деятельности, из которого следует, что ремесленники становятся частью предпринимательского общества.

"По предложению правительства с 1 октября этого года можно стать ремесленником исключительно по установленному перечню видов деятельности. Этот перечень должен быть в ближайшее время определен правительством", - сказал Александр Лукашенко.

Также планируется подписание соответствующего указа главы государства. В этой связи Президент поинтересовался, какие именно изменения предлагаются и чем обусловлен этот выбор, обсуждались ли эти изменения с населением.