Тракторы, БЕЛАЗы и детское питание: как Беларусь осваивает быстрорастущий рынок Монголии

Беларусь проявляет интерес к рынку Монголии и уже решает вопрос о создании совместных предприятий по сборке тракторов и техники БЕЛАЗ. Об этом заявила завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова в "Актуальном интервью".

По ее словам, монгольская горнодобывающая отрасль особенно нуждается в такой технике. "Уже договариваются о том, что в Монголии будет создано совместное предприятие, по сборке наших тракторов, БЕЛАЗов. Тем более у них самая важная отрасль в структуре валового продукта - горнодобывающая отрасль. Соответственно, карьеры нуждаются в такого рода технике. Думаю, что и трактора будут востребованы, потому что они занимаются не только скотоводством, но и развитием земледелия в современных условиях. В этом плане им будут полезны и наши технологии, и наша техника", - отметила Ирина Новикова.

Она обратила внимание на быстрый рост монгольской экономики. "И не забывайте о том, что экономика Монголии очень быстро растет. Если в прошлом году было где-то 7 % роста, в этом году вроде как ожидается более высокий темп экономического роста. А что означает рост экономики? Это значит, что растут и зарплаты. Меняется даже сама структура потребления. Больше начинают потреблять, но и более качественные продукты", - подчеркнула эксперт.

По ее оценке, Беларусь может расширить поставки продовольствия.

quote На сегодняшний день мы экспортируем им сухое молоко, например, но это не самый главный продукт в экспорте. Прежде всего, я знаю, что страна нуждается в детском питании, и мы являемся одними из лидеров на рынке СНГ. И можем поставлять эту продукцию. Ирина Новикова

Она также предложила рассмотреть создание совместных предприятий в мясной отрасли. "Раз они занимаются скотоводством, то у них достаточно доступное по ценам мясо. И вполне возможно подумать о том, чтобы создать какие-то совместные предприятия по переработке мясной продукции. Это было бы тоже неплохо", - заключила завкафедрой.

Таким образом, по мнению Ирины Новиковой, сотрудничество с Монголией открывает для Беларуси перспективы как в машиностроении, так и в поставках продовольствия и создании совместных производств.