Тракторы для рисовых полей и сборочный цех: МТЗ расширяет присутствие в Мьянме

Краткий пересказ от ИИ

После переговоров в Совете Республики парламентская делегация Мьянмы отправилась на Минский тракторный завод. Гости осмотрели линейку тракторов "Беларус", включая машины, адаптированные для работы на рисовых полях.

Также делегация посетила музей предприятия и провела переговоры с руководством МТЗ о расширении сотрудничества. Стороны сверили график запуска сборочного производства МТЗ в Мьянме: оно должно заработать до конца текущего года. Контракт предполагает поставку более сотни машинокомплектов.

Тарас Мурог, гендиректор ОАО "МТЗ": "Мы приступили к реализации контракта с Мьянмой по созданию сборочного производства. Первая партия технологического оборудования уже отгружена. До конца 2026 года планируется поставить машинокомплекты для сборки техники на месте, что позволит обучить людей и обеспечить потребности внутреннего рынка с перспективой дальнейшего экспорта продукции прямо из Мьянмы. На начальном этапе проект охватывает две модели, включая серийный трактор мощностью 40 лошадиных сил. В дальнейшем заложенные технологические мощности позволят организовать производство всей линейки нашей техники".

Итогом переговоров стало практическое подтверждение курса на локализацию белорусской техники в Юго-Восточной Азии.