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Товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном продолжает увеличиваться. В каких направлениях заинтересованы страны рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси Эрбол Султанбаев в "Актуальном интервью".

По его словам, рост наблюдается в обоих направлениях. "Товарооборот за последние 2,5-3 года у нас прирос практически вдвое. В этом году еще финальных цифр нет, поэтому я буду говорить о статистике по состоянию на конец 2025 года. Если мы берем 2023 год, по статистике Кыргызстана, товарооборот у нас составлял 117 млн долларов США. По итогам 2025-го данную отметку мы практически удвоили, товарооборот установился в объеме 206,5 млн долларов. Традиционно преобладает белорусский импорт на наш рынок. Но также растет и экспорт продукции Кыргызстана на рынок Беларуси: за два года он увеличился практически на 35 %", - отметил Эрбол Султанбаев.

В первую очередь он упомянул сотрудничество в области сельскохозяйственной техники. "Мы традиционно заинтересованы в белорусской технике, в частности, сельскохозяйственной. Наш парк тракторной техники в Кыргызстане нуждается в обновлении. И в ходе посещения Минского тракторного завода обсуждались вопросы не только приобретения самой техники, но и, возможно, локализации сборочного предприятия на территории Кыргызстана. Это было бы очень удобно и для наших фермеров, стало бы хорошим примером нашей совместной промышленной кооперации", - подчеркнул посол.

Также, по его словам, уже на протяжении многих лет закупается коммунальная техника, произведенную на Минском автомобильном заводе. "Я думаю, мы продолжим работать в данном направлении для нашей столицы, потребности которой с каждым годом расширяются".

Эрбол Султанбаев:

"Одним из последних хороших примеров нашей промышленной кооперации можно назвать открытие сборочного предприятия по выпуску трансформаторов в Бишкеке. Данное предприятие запущено при участии Кыргызского трансформаторного завода и Минского электротехнического завода имени В.И.Козлова".

Он отметил, что для Кыргызстана это первое отечественное предприятие, которое будет заниматься выпуском трансформаторов. Сейчас уже постепенно наращивают производственную мощность и имеют большие планы, в том числе с выходом на рынки третьих стран.

Посол рассказал о поставках продукции из Кыргызстана: "Конечно же, говоря об экспорте кыргызстанской продукции, нельзя не упомянуть сельскохозяйственную продукцию. Мы в прошлом году в Минске проводили бизнес-форум, по итогам которого были подписаны соответствующие контракты. И в этом году в Бишкеке были подписаны соглашения о поставках нашей продукции на рынки Беларуси".

Также очень интересно изучение опыта Беларуси в области строительства льготного жилья, так как в Бишкеке сейчас ведется очень активная застройка, в том числе по линии государственной ипотечной компании.

Он отдельно остановился на туризме. "Сфера туризма в Кыргызстане вообще за последние годы бурно развивается. Если три года назад нашу страну за год посещали 10 млн туристов, то на сегодняшний день эта цифра выросла до 13 млн туристов в год. Это при населении страны в 7,4 млн. Это говорит о возрастающем интересе граждан со всего мира, в том числе из Беларуси, к Кыргызстану как к туристическому направлению", - заключил посол.