"Транснефть" начала поставки нефти на белорусские НПЗ

Напомним, в апреле запланирована поставка на белорусские НПЗ (ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ) из РФ до 2 млн тонн нефти. На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Urals для Беларуси сложились на уровне $4 за баррель.



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