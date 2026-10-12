Транспортный налог в Беларуси вырастет в 2027 году

Транспортный налог для белорусов в 2027 году подрастет, но в целом несущественно - в диапазоне 6-6,5 %, т. е. фактически на уровень инфляции.

Самым необременительным для физлиц будет налог на небольшие легковые авто максимальной разрешенной массой до 1,75 т (от 80 до 105 рублей в год), а также на небольшие прицепы и мотоциклы (52 рубля).

Дороже всего гражданам обойдется владение грузовым автомобилем более 3,5 т (от 575 до 652 рублей) и автобусом (575 рублей).

Налог за легковое авто массой более 3 т составит 287 рублей в год.

Это стандартные ставки налога. Для владельцев люксовых автомобилей они повышаются в 10 раз. Под "налог на роскошь" в Беларуси попадают порядка 3 тыс. авто.