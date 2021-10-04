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Транспортно-логистический центр "Белтаможсервиса" активизирует работу в Китайско-белорусском индустриальном парке

Новые объекты бизнеса и инфраструктуры "Великого камня"! В Китайско-белорусском индустриальном парке активизирует работу транспортно-логистический центр "Белтаможсервиса". Здание может одновременно обслуживать на погрузке-выгрузке более 40 автомобилей. А в распоряжении компаний складской комплекс более чем на 15 тысяч квадратных метров. Крупнейший национальный логистический оператор выбрал для своего центра стратегическое месторасположение. Ведь "Великий камень" - это опорная точка экономического пояса Шелкового пути между Китаем и Европой.

Сегодня мы здесь можем консолидировать различные грузы. Также здесь поддерживается необходимый температурный режим для того, чтобы обрабатывать почти весь спектр товаров и грузов. Сам терминал достаточно мощный - это 15 000 квадратных метров грузов. Сегодня терминал ТЛЦ "Великий камень-Белтаможсервис" позволяет и авиационные грузы.
Александр Скачковский, директор Минского филиала РУП "Белтаможсервис"

В следующем году откроется и еще один крупный объект "Великого камня". Одна из компаний строит многофункциональный комплекс с гостиницей и конференц-холлами. В 2022 году Беларусь и Китай отметят 30-летие дипломатических отношений.

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