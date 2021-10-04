Транспортно-логистический центр "Белтаможсервиса" активизирует работу в Китайско-белорусском индустриальном парке

Сегодня мы здесь можем консолидировать различные грузы. Также здесь поддерживается необходимый температурный режим для того, чтобы обрабатывать почти весь спектр товаров и грузов. Сам терминал достаточно мощный - это 15 000 квадратных метров грузов. Сегодня терминал ТЛЦ "Великий камень-Белтаможсервис" позволяет и авиационные грузы.

Александр Скачковский, директор Минского филиала РУП "Белтаможсервис"