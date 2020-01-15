Транзит российской нефти в Европу идет согласно графику

Ремонт на участке нефтепровода "Мозырь - Брест-3" не скажется на общих объемах транзита российской нефти в Европу. В "Гомельтранснефть Дружба" заверили: интересы покупателей нефти в Польше и Германии не будут ущемлены. Все работы согласованы. Более того, график ремонта участка в Мозырском районе совпадает с графиком работ в России. В настоящий момент вся производительность цепочки (от Самары до Польши) снижена до оговоренных объемов.



