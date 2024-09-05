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Третье место в мире по производству льноволокна - где возрождают былую славу северного шелка Беларуси
На белорусской земле лен выращивался с давних времен. Из волокна ткали полотно и шили одежду, создавали замечательные предметы быта, мастерили игрушки для детей, о льне пели песни. Он стал самым настоящим народным богатством.
Сегодня внимание к северному шелку в Беларуси более чем пристальное, даже на самом высоком уровне. Предприятия, занимающиеся переработкой льна, прошли модернизацию. На Оршанском льнокомбинате уже давно виден прогресс.
Именно туда свозится волокно со всей Беларуси, из 20 заводов. Всего в год там перерабатывается порядка 25 тыс. т льноволокна. Причем перечень готовой продукции поражает своим разнообразием: от домашнего текстиля до брендовых вещей.
Нашу ткань мы искусственно старим, смягчаем, красим. Делаем то, что раньше с нашей тканью не делалось. Все это стало возможным после масштабной модернизации нашей фабрики в 2019 году.
Всего там делают 2,5 тыс. артикулов и колоритов. Оршанский льнозавод - это предприятие полного цикла с двумя швейными фабриками. Это мировой лидер по производству продукции изо льна. Всего там выпускается 18 млн погонных метров ткани в год и более 4,5 млн штучных изделий.
Это крупнейший текстильный комбинат Европы и одно из крупнейших предприятий, перерабатывающих лен, в мире. К слову, на экспорт, а это 88 % продукции, сегодня лен уезжает в 43 страны.
Большое внимание нам уделяется со стороны главы нашего государства. Пять раз он был на нашем комбинате, и каждый его визит - это этап модернизации, этап развития производства. И, безусловно, большое внимание со стороны правительства, которое определяет не только четкие критерии развития нашего предприятия, но и дает те дотации, льготы, которые позволяют нам выпускать конкурентоспособную продукцию на мировой рынок, ну и, безусловно, создавать то наше чудо, тот наш северный шелк, как мы называем, наш белорусский лен.
С 2007 года в развитие Оршанского льнокомбината было вложено более 200 млн долларов. Как итог, сегодня Беларусь занимает третье место в мире по производству льноволокна, уступая только Франции и Бельгии. Поставляется белорусский лен и изделия из него практически во все уголки земного шара: от близких стран Балтии до далекой Южно-Африканской Республики.
В Беларуси вытереблено 100 % льна, но при этом еще больше половины льнотресты (57 %) пока остается в полях. Это вызывает обеспокоенность у сотрудников Комитета госконтроля, так как приближающиеся осенние дожди могут ухудшить качество сырья. Возделывание льна стало темой очередной серии проекта "На контроле Президента".
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