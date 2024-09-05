Третье место в мире по производству льноволокна - где возрождают былую славу северного шелка Беларуси

Большое внимание нам уделяется со стороны главы нашего государства. Пять раз он был на нашем комбинате, и каждый его визит - это этап модернизации, этап развития производства. И, безусловно, большое внимание со стороны правительства, которое определяет не только четкие критерии развития нашего предприятия, но и дает те дотации, льготы, которые позволяют нам выпускать конкурентоспособную продукцию на мировой рынок, ну и, безусловно, создавать то наше чудо, тот наш северный шелк, как мы называем, наш белорусский лен.

Сергей Сидин