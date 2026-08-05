Третий миллион тон зерна в Беларуси: аграрии Гродненской области догнали лидеров жатвы

Картина по уборке урожая меняется в Беларуси буквально с каждой минутой, аграрии работают на максимальных скоростях, используя хорошую погоду.



И вот уже во второй половине дня 5 августа к числу регионов-миллионеров добавилась Гродненская область. Рекорд отмечали на полях хозяйства "Путришки". Это передовое хозяйство с высокими технологиями, здесь помогают ученые Гродненского аграрного университета. Еще утром до круглой цифры немного не хватало, но недостающую тонну зерна прямо в поле за штурвалом комбайна лично дожал председатель Гродненского облисполкома.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"Это такое соревнование, и все области соревнуются. Конечно, в Брестской области все вызревает быстрее, и они первыми дали миллион. А вот Минская область обошла нас в этом году - они вторыми дали миллион, теперь третьими - мы. У нас самая высокая урожайность в стране, отсюда чуть-чуть замедленный темп, чтобы не потерять. Но надо догонять своих коллег, не увеличивая скорость комбайна, а за счет организации работы".

В Гродненском регионе безусловным лидером как по урожайности, так и по темпам уборки остается Гродненский район. Местные хлеборобы отмечают: еще 5-6 дней - и работы на полях будут полностью завершены.