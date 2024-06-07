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Третий день большого переговорного марафона в Санкт-Петербурге. В каких секциях экономического форума участвуют белорусы?

Роботы, дополненная реальность и искусственный интеллект - новые решения для развития цифровой экономики. Сегодня третий день большого переговорного марафона на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В каких секциях участвуют белорусы, рассказала корреспондент АТН Светлана Лукьянюк, которая работает в Северной столице России (подробности в видео).

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