Третий региональный форум "Государство. Бизнес. Граждане" пройдет в Гродно

В Беларуси продолжается серия региональных форумов "Государство. Бизнес. Граждане". Ближайший пройдет 4 ноября в Гродно. Основными темами станут цифровые решения в образовании и здравоохранении. Что касается медицины, здесь самый популярный проект - "Электронный рецепт": 6 миллионов документов ежегодно проходят через информационную систему. В скором времени отрасль ждет внедрение и других новшеств.