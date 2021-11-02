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Третий региональный форум "Государство. Бизнес. Граждане" пройдет в Гродно
В Беларуси продолжается серия региональных форумов "Государство. Бизнес. Граждане". Ближайший пройдет 4 ноября в Гродно. Основными темами станут цифровые решения в образовании и здравоохранении. Что касается медицины, здесь самый популярный проект - "Электронный рецепт": 6 миллионов документов ежегодно проходят через информационную систему. В скором времени отрасль ждет внедрение и других новшеств.
Глобальная цель форума - повышение уровня электронного взаимодействия государства и общества с использованием цифровых технологий. Первые мероприятия уже прошли в Гомеле и Бресте.
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