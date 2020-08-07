Третья область-миллионер появилась в Беларуси

Заветную планку по намолоту преодолел Гродненский регион. Всего по стране собрано 4 762 000 тонн зерновых. Освоить еще предстоит 43% площадей. Лидер по количеству убранного хлеба - Минская область, по темпам жатвы - Брестская. Средняя урожайность по стране - 38,2 центнера с гектара.