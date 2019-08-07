Обеспечивают нашу продовольственную безопасность и хлеборобы. Сегодня появилась третья область-миллионер: заветную планку преодолел Гродненский регион. В целом аграрии уже перешагнули пятимиллионный рубеж намолота. Ежедневно общий каравай прибавляет в весе 200 000 тонн. На счету каждая погожая минута. А потому работы идут и в вечернее время. О тех, кто даже в эти минуты в поле, - Андрей Ястребов.



У сельхозпредприятия с поэтическим названием "Могилевский ленок"в эти дни работа выстраивается по особому графику. Всему виной температурный контраст. Небывало холодные ночи для начала августа, теплые и дождливые дни корректируют выезд комбайнов в поле. Уборка хлеба всегда дело ответственное. Если ежедневные 100 тонн зерна от каждого комбайна, а в "Ленке"их 9, разделить на скорость жатвы, несложно посчитать: каждую минуту эти корабли приносят хозяйству свыше тонны. Неудивительно, что и после заката техника в полях.







В экзотику ночной уборки впервые окунулся и Дмитрий Мельников. Друг-комбайнер позвал к себе в помощники. Они действительно в эти дни живут жатвой. Потому что случайных людей в поле нет. Любовь к земле возвращает их на малую родину - в родные хозяйства.



Круглосуточный режим и у работников зерносушильных комплексов. Ведь все, что убрано, нужно просушить и сохранить. Уборка урожая, подготовка почвы под сев озимых, заготовка кормов, поднятие льнотресты - на передовой непросто. Но уже более пяти миллионов тонн зерна собрано в стране. Заветную планку в миллион сегодня преодолел и Гродненский регион. А средняя урожайность в области самая высокая по стране - 38,1 центнера с гектара. Всего аграриям необходимо собрать урожай в девять с половиной миллионов тонн.



