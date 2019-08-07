3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Третья область-миллионер: заветную планку преодолел Гродненский регион
Обеспечивают нашу продовольственную безопасность и хлеборобы. Сегодня появилась третья область-миллионер: заветную планку преодолел Гродненский регион. В целом аграрии уже перешагнули пятимиллионный рубеж намолота. Ежедневно общий каравай прибавляет в весе 200 000 тонн. На счету каждая погожая минута. А потому работы идут и в вечернее время. О тех, кто даже в эти минуты в поле, - Андрей Ястребов.
У сельхозпредприятия с поэтическим названием "Могилевский ленок"в эти дни работа выстраивается по особому графику. Всему виной температурный контраст. Небывало холодные ночи для начала августа, теплые и дождливые дни корректируют выезд комбайнов в поле. Уборка хлеба всегда дело ответственное. Если ежедневные 100 тонн зерна от каждого комбайна, а в "Ленке"их 9, разделить на скорость жатвы, несложно посчитать: каждую минуту эти корабли приносят хозяйству свыше тонны. Неудивительно, что и после заката техника в полях.
В экзотику ночной уборки впервые окунулся и Дмитрий Мельников. Друг-комбайнер позвал к себе в помощники. Они действительно в эти дни живут жатвой. Потому что случайных людей в поле нет. Любовь к земле возвращает их на малую родину - в родные хозяйства.
Круглосуточный режим и у работников зерносушильных комплексов. Ведь все, что убрано, нужно просушить и сохранить. Уборка урожая, подготовка почвы под сев озимых, заготовка кормов, поднятие льнотресты - на передовой непросто. Но уже более пяти миллионов тонн зерна собрано в стране. Заветную планку в миллион сегодня преодолел и Гродненский регион. А средняя урожайность в области самая высокая по стране - 38,1 центнера с гектара. Всего аграриям необходимо собрать урожай в девять с половиной миллионов тонн.
Президент
Все
Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Политика
Все
Общество
Все
Пограничникам Беларуси расширят полномочия
Лошица, парк Медвежино, парк Горького. Где еще в Минске появятся новые спортивные объекты
Минобороны Беларуси: Мы не видим желания стран Запада наладить двустороннее сотрудничество
Итальянца в Польше приговорили к социальной смерти - в поисках безопасности он бежал в Беларусь
В мире
Все
Большинство украинцев согласно на переговоры с Россией и хочет скорейшего окончания конфликта
В горах Турции пропали две белорусские альпинистки
Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS
Чиновники Минюста США потребуют от компании Google продажи браузера Chrome
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера