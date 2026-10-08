Три налога, одна квитанция и дата оплаты: что такое единый имущественный платеж и как его погасить

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Есть ли что-то, от чего сердце сжимается тревожнее, чем от детских воспоминаний о внезапной контрольной? Пожалуй, внезапное осознание сроков уплаты налогов. Ну, по крайней мере, если вы не любите ходить в должниках у государства и платить пеню.

Как ориентироваться в налогах для физических лиц? Смотрите в проекте "Разберемся" с Викторией Сенкевич.

Квартира, дом, земельный участок, машина - все это облагается налогом. И вместе это единый имущественный платеж. Впервые их объединили одним платежом два года назад, и теперь это удобный способ контролировать, не задолжали ли вы государству.

Сейчас пройдемся подробно, на что конкретно нужно уплачивать каждый из налогов в едином имущественном платеже.

1. Налог на недвижимость

Это касается счастливых владельцев жилых домов, квартир, дач, гаражей и других капитальных строений, а также долей в них. Скажем так, если вам есть, где бросить сумку по приезде домой, и это ваша площадь, помните о налоговой.

2. Земельный налог

Если вы предпочитаете разговор посерьезнее, владеете или арендуете земельный участок, где расположена недвижимость, либо ведете личное подсобное хозяйство, ухаживаете за своим садом.

3. Транспортный налог

Автомобиль, мотоцикл. Когда садитесь за руль, помните, за комфорт и скорость нужно платить. Это касается всех владельцев транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД.

По итогу, если случилось так, что судьба обошлась с вами справедливо, и вы хозяин недвижимости, владеете или арендуете землю и перемещаетесь на собственном транспорте, два колеса у него или четыре, вам тоже стоит поступить справедливо. И называется эта справедливость единый имущественный платеж.

Что по суммам? Для расчета налога на недвижимость нам необходимо знать расчетную стоимость одного квадратного метра в вашем городе или регионе, общую площадь своего жилья и налоговую годовую ставку.

Важная новация! С 1 января 2026 года ставка налога привязана к площади объекта. Выше площадь - больше множитель.

Если метраж вашей квартиры выше 150 кв. м, умножайте на 2, если более 250 кв. м - на 3. Для жилых домов повышающие коэффициенты применяются, соответственно, при площади, превышающей 200 и 300 квадратов.

Налог на землю начисляется в зависимости от размера участка и кадастровой стоимости. Сведения о ней можно найти на сайте Национального кадастрового агентства.

Ставки транспортного налога зависят от веса и типа авто. Учитывается легковой или грузовой автомобиль, число посадочных мест, либо налог за одну единицу, если это прицеп.

Здесь важно запомнить, что все три налога специально учитывают множество нюансов каждого отдельного объекта вашей собственности. Это вопрос справедливости.

Беларусь - государство социальное. У нас все для людей. Потому и список льгот по налогам солидный. Сейчас будем экономить ваши деньги.

У налога на недвижимость и земельного налога их правила практически идентичны. Пенсионеры, инвалиды I и II группы, несовершеннолетние дети освобождаются от уплаты налога за один объект каждого вида. К примеру, если у вашей бабушки есть квартира и дом, то налог она не уплачивает. Это разные объекты. Если в собственности две квартиры, то за одну из них, ту что подороже, налог не начисляется. Многодетные семьи (те, у кого трое и более детей до 18 лет) налог не платят. Причем от количества объектов это не зависит. Освобождаются от налога также жители сельской местности и военнослужащие.

От транспортного налога полного освобождения нет, но есть скидки: минус 50 % пенсионерам по возрасту, инвалидам I и II группы, ветеранам и многодетным родителям, минус 25 % инвалидам III группы. Важный нюанс: у льготника должно быть действующее водительское удостоверение. Не платят транспортный налог и водители электрокаров. Если же у вас автомобиль угнали, сочувствуем, но добавим ложку меда в эту бочку дегтя: транспортный налог платить не нужно, пока машина в розыске.

Какой вывод? Снова же все прозрачно и справедливо. Люди, которым положена помощь и поддержка, ее получают. И, как видите, разными способами, но строго по всем видам налогов.

Итак, единый имущественный платеж - это три налога, одна квитанция и одна дата оплаты. Суммы выставляются автоматически, чтобы их узнать, загляните в свой кабинет налогоплательщика онлайн или на сайте Министерства по налогам и сборам, также их можно проверить через ЕРИП по своему учетному номеру налогоплательщика.

Еще несколько рекомендаций. Самый удобный способ оплаты через ЕРИП, смартфоны и приложение банка значительно упрощают жизнь. Переходите в ЕРИП, раздел налоги по единому счету, единому имущественному платежу, вводите ваш учетный номер налогоплательщика, сумма подтянется автоматически. Есть вариант еще удобнее: нужно лишь навести камеру телефона на QR-код в письме от налоговой, он ваш проводник к нужной платежке.

Сроки жесткие, и здесь шутить не советуем. Оплатить единый имущественный платеж нужно не позднее 16 ноября включительно, можно и раньше.

Единый платеж можно погасить любым удобным способом: прямо через сайт Министерства по налогам и сборам, через ЕРИП или, как раньше, через почту или банк. Важно, что это налоги за прошедший год, то есть сейчас повышающий коэффициент мы не увидим, первые квитанции с ним придут уже в 2027-м. А пока осталось оплатить налоги и убедиться, что все у вас с государством по закону и по совести.