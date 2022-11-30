Три экскурсии во Дворце Независимости сразу - кто совершил променад по историческим залам

В Год исторической памяти более пяти тысяч человек посетили стены, где пишется современная история. Дворец Независимости - центр притяжения экскурсионных групп со всей страны. Только за сегодня таких посещений было два. Первая - составная делегация работников "Керамина" и Беларусбанка. Вечерний променад совершали дамы из Белорусского союза женщин. Материал Ольги Медведь.

В галереях культового сооружения в стиле постмодернизма в этот раз цокот дамских каблучков. Более женской экскурсии во Дворце Независимости еще не было. Хрупкие труженицы крупнейших отечественных флагманов тяжелой промышленности - и все они представительницы БСЖ.

МАЗ, БелАЗ, Гомсельмаш, МТЗ, МЗКТ и с десяток других предприятий представляют более сотни экскурсанток. Первые впечатления - восторг. Хозяюшки поражаются, как поддерживаются в чистоте 18-метровые шторы Зала торжественных церемоний и завитки кованых перил по всему дворцу. Теперь у каждой в телефоне сотни фото, как с кадров телесюжетов, где в главной роли вместо высоких политических деятелей они.





12 лет назад Екатерина Косак пришла на сборку фонарей и фар - теперь же начальник отдела кадров производства "Руденск" холдинга "Автокомпоненты", так что положиться на ее подсчеты мы точно можем. Маршрут традиционный - после Зала торжественных церемоний женщин Беларуси встречает тот самый, что принимал и "нормандскую четверку". Дамы по-свойски падают на диванную группу, где Путин, Порошенко, Меркель и Олланд решали судьбу мира 15 часов. Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома

Далее Каминный зал и Красный, который еженедельно мелькает в новостных сводках. Кстати, это и самое защищенное помещение Дворца Независимости в плане секретности. В 2020 году, когда ситуация в стране была накалена до предела, именно здесь порой трижды в день проходили совещания в узком кругу, не получавшие огласку в СМИ.

Эстафету принимает Универсальный зал, чаще используемый для пресс-конференций с участием главы государства. Здесь и самый масштабный предмет гордости символа суверенитета - всегда внимание притягивают люстры дворца. Кстати, в топ-3 по масштабу и любви посетителей еще входят светильники в самом большом зале страны и государственных наград.

Из интересных фактов: самый большой стол в Большом зале переговоров, конечно, составной конструкции. Монтаж был ювелирный. В случае несостыковки в миллиметр, в другой части мог образоваться непоправимый зазор в 10 сантиметров.

Ажиотаж у приемной Президента. На аудиенцию дамы не попали, но фото на память обязательно. Неподалеку и зимний сад, в котором гармонично вписался подарок БНБК - стол с зерном. Остальные же презенты - музейные экспонаты.

Это в среднем полтора километра, не разглядывая каждый уголок Дворца Независимости. Такой же путь двухчасовой экскурсии в первой половине дня проделали работники "Керамина" и Беларусбанка.