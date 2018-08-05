Три с половиной миллиона тонн хлеба собрано белорусскими аграриями

К миллиону приближается столичный регион. Здесь убрано 60 % площадей. Первый в области по намолоту - Слуцкий район, лучший по урожайности - Несвижский. Брестской области осталось собрать 1/5 часть урожая зерна. На счету Гродненского региона более 734 тысяч тонн хлеба. Витебская область по намолоту обходит Гомельщину. Могилевский регион перешагнул отметку в 300 тысяч тонн.