ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Три страны в мире запустили цифровые валюты ЦБ

Более 70 центробанков по всему миру работают над цифровыми валютами. Большинство из них пока только изучают возможность их внедрения, но три уже полностью запустили свои цифровые валюты. Банк России в августе планирует начать тестирование цифрового рубля на реальных операциях. Сейчас данными валютами центробанков уже можно оплатить покупки в Нигерии, а также на Ямайке и Багамских островах.

Четыре страны в настоящее время находятся на стадии пилотирования - это Китай, Индия, Гана и Уругвай. При этом, по мнению экспертов, дальше всех продвинулся проект цифрового юаня. В стране заведено уже примерно 120 миллионов электронных кошельков, а объем транзакций 1,8 триллиона юаней.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все