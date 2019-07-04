Трубопровод "Унеча - Полоцк" загрузили. Чистая нефть дойдет до "Нафтана"

Сегодня на белорусский "Нафтан" начата отгрузка чистой российской нефти. Подачу сырья восстановили сразу после очистки одной из веток нефтепровода ведущей к заводу-переработчику. Грязное сырье вытеснили обратно в Россию. Новая партия соответствует всем стандартам. Это подтвердила аккредитованная лаборатория.



Напомним, после ЧП на "Дружбе" завод из-за недостатка чистой нефти работал со сниженной загрузкой. Трубопровод "Унеча-Полоцк", заполненный грязным сырьем, простаивал. Москва пообещала дополнительно поставить (в том числе железнодорожным транспортом) недостающие объемы нефти для полной загрузки завода. Накануне в правительстве заявили, что в течение месяца в страну направят сто тысяч тонн нефти. Это позволит полностью загрузить завод, который несколько месяцев работал на 65 процентов своих возможностей. Ожидается, что северное направление целиком очистят от некондиционной нефти к середине августа.