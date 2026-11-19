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В агрогородке Новка хозяйство "Рудаково" делает ставку на животноводство. На этой площадке доращивают скот, который потом распределяют по остальным комплексам. Конечно, на будущую продуктивность влияет абсолютно все, особенно корма. В состав решили добавлять плющеную кукурузу, в этом сезоне таким образом переработают все зерно.

По предварительным прогнозам, Витебская область полностью завершит уборку кукурузы уже зимой. Почему так? Очевидно, не все можно списать на погоду, часто это вопросы банальной дисциплины на местах. Кто-то технику вовремя не подготовил, а кто-то решил, что технологию соблюдать совсем не обязательно.

"Более чем в два раза у нас в области увеличены посевы кукурузы на зерно, но были приняты недостаточные меры по подготовке техники к уборке, были простои. Также из-за климатических условий Витебщины были затянуты сроки уборки. На данный момент убрано только 83 % площадей, еще осталось обработать более 5 тыс. га", - отметила замначальника управления Комитета госконтроля Витебской области Ольга Сецко.

В каждом четвертом хозяйстве есть машина для плющения. Используют ее и для своих нужд, и с соседями делятся. Но опять же не всегда все выходит гладко.

В филиале "Смольяны" Оршанского комбината хлебопродуктов плющение кукурузы в самой активной стадии. Казалось бы, все хорошо, процесс идет, но это если не знать один нюанс: зерно сюда привезли еще в начале ноября, все это время оно просто лежало на площадке. Повлияет ли это на качество - вопрос риторический.

Почему затянули - вопрос дисциплины. То техника сломалась, то все-таки починили, но потом уже топлива не оказалось. Это при том, что сельхозфилиал до текущего сезона плющением никогда не занимался. К дебюту подготовились не очень хорошо, но обещали научиться на своих ошибках, тем более, понимание, почему это нужно делать, есть.

В 2026 году в Гомельской области обо всех преимуществах плющения кукурузы рассказали Президенту. Как обстоят дела с плющением кукурузы на Гомельщине сейчас, расскажем на примере Лоевского района.

В cовхозе "Заря" сроки всегда соблюдают. Не стал исключением и сезон 2026 года. Кукурузу решили плющить, а для этого с помощью бюджета купили специальную машину. Измельченное зерно заложили в рукава - всего их 8, в среднем по 65 т каждый. Процесс ферментации длится 40 дней, после чего содержимое можно использовать на корм буренкам, обогащая их рацион полезными веществами.

А вот у соседей совсем другая ситуация. В мехдворе хозяйства "Малиновка-Агро" сразу две плющилки, но ни одна из них не была задействована в этом сезоне. Руководство объяснило, что зерно было невысокой влажности, и его пропускали через зерносушильный комплекс. Кстати, он работает на дизельном топливе, и это означает, что предприятие понесло дополнительные затраты. В Госконтроле посчитали, что ушло около 25 тыс. рублей. Сумма немалая, особенно если учесть, что в хозяйстве с финансами сейчас туго. Для приготовления комбикормов необходимо белковое сырье, а средств на покупку не хватает.

Плющение - технология уже не завтрашнего, а сегодняшнего дня. Хорошо, что большинство хозяйств на Гомельщине это все-таки понимают.

"На сегодняшний день в области имеется более 130 плющилок в хозяйствах, их которых 19 были приобретены в нынешнем году за счет бюджетных средств. Мы проводили контрольные мероприятия и выяснили, что в некоторых хозяйствах плющилки находились в неисправном состоянии и не использовались по назначению. Хозяйства сами выбирают, как поступать с кукурузой, но плющение сейчас - самый оптимальный процесс для получения низкой себестоимости молока и мяса", - отметил главный государственный инспектор Комитета госконтроля Гомельской области Юрий Иванчиков.

"Воротынь" - филиал Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. Поддержка предприятия помогает не только уверенно работать, но еще вкладываться в развитие. Например, недавно открыли современный молочно-товарный комплекс. Для буренок все сделано на совесть и по технологии. Важный элемент - корма с добавлением плющеного кукурузного зерна.

"1190 т кукурузы намолотили, весь этот объем лежит в рукавах, не портится, достается по надобности и дается дойному стаду. Прибавка по удоям молока получается именно благодаря кукурузе. Рукава полностью герметичны, там консервант, поэтому ничего с кормом не происходит", - рассказал главный агроном филиала "Воротынь" Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов Александр Кудрицкий.

В хозяйстве планируют увеличивать площади под кукурузу, ведь мощности для переработки более чем достаточно. Недавно у "Воротыни" случилась приятная покупка - новая плющилка от отечественного производителя. Она добросовестно отработала сезон, а чтобы смогла быть в хорошей форме и в следующем году, важно правильно поставить ее на хранение.

"Колеса мы побелили, так что солнечные лучи ей не страшны. Сам агрегат вымыли, почистили. В следующем году трактору достаточно подъехать, подцепиться и он будет готов к работе", - пояснил инженер филиала "Воротынь" Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов Александр Юрченко.

Примеров, которые мы показали, достаточно, чтобы понять, что технологию нужно расширять. Кукурузу не зря называют "царицей полей". Но вот чтобы она приносила ощутимую пользу нашему АПК, нужен правильный, хозяйский подход. Без дисциплины тут снова никуда, тогда и весомые результаты ждать себя точно не заставят. Подробности смотрите в проекте "На контроле Президента".