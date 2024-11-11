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Цена на газ для Беларуси в 25-м остается неизменной по контракту
Для Беларуси действуют прозрачные и понятные ценовые условия на российский природный газ. Об этом заявил министр энергетики Алексей Кушнаренко. Трехлетний контракт рассчитан до 2025 года включительно. Поэтому следующий год как раз и будет для нас отправной точкой для того, чтобы выстроить ценовую политику по стоимости природного газа уже с 2026 года. Идет и процесс формирования общего рынка газа на евразийском экономическом пространстве. Есть различные предложения и варианты. При этом между странами заключены двусторонние межправсоглашения.
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