Цена $55 за баррель – реально

Мировые цены на нефть растут на фоне ослабления американской валюты и в ожидании данных о запасах сырья в США. Аналитики прогнозируют снижение показателя почти на 2 миллиона баррелей. Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз по спросу на нефть. В организации объясняют это последствиями второй волны пандемии COVID-19 и спадом потребления авиакеросина в мире. Восстановление глобального энергорынка ожидают во второй половине 21-го года за счет масштабной вакцинации населения и действий стран - участниц сделки ОПЕК+. На этом фоне эксперты допускают рост цен на нефть выше $55 в следующем году.