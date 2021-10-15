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Цена биткоина может достигнуть $100 тыс. к 2023 году

Цена биткоина может достигнуть 100 тысяч долларов к 2023 году. Такой прогноз дают аналитики Fidelity одной из крупнейших в мире управляющих компаний. Ее руководство считает, что ситуация на крипторынке не похожа на пузырь, а цена биткоина растет и продолжит расти из-за органического спроса на актив.

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