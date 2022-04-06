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Цена и качество белорусских продуктов находятся на контроле сенаторов

Дорожают ли белорусские продукты - проверили сегодня сенаторы. Для мониторинга выбрали супермаркет в Малорите. Это один из крупнейших местных продовольственных магазинов. В среднем за один день здесь обслуживают около 600 покупателей. По словам продавцов, чаще всего с прилавков берут мясную продукцию, крупы и гастрономию. Главная цель мониторинга - узнать, дорожают ли продукты повышенного спроса. В списке проверки пять позиций: картофель, огурцы, творог, яйца и вареная колбаса. При этом внимание обращают не только на цены, но и на качество продукции. Чтобы получить более полную информацию, депутаты и их помощники опрашивают покупателей и узнают, насколько их устраивает ценовая политика магазина.

Сегодняшний мониторинг показал, что цены не выросли по сравнению с прошлым месяцем. Один товар (огурец гладкий) даже подешевел на 2 рубля. Торговые сети понимают, что в непростой сегодняшней обстановке надо делать все для того, чтобы люди имели возможность приобрести все виды товаров. И что особенно приятно, что житель города Бреста, областного центра и житель Малориты может приобрести одни и те же товары.
Тамара Шатликова, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Брестской областной коллегии адвокатов

Мониторинг цен на продукты депутаты проводят раз в неделю. В случае если торговая сеть необоснованно завышает стоимость товаров, об этом сообщают в МАРТ для реагирования.

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