Цена и качество белорусских продуктов находятся на контроле сенаторов

Сегодняшний мониторинг показал, что цены не выросли по сравнению с прошлым месяцем. Один товар (огурец гладкий) даже подешевел на 2 рубля. Торговые сети понимают, что в непростой сегодняшней обстановке надо делать все для того, чтобы люди имели возможность приобрести все виды товаров. И что особенно приятно, что житель города Бреста, областного центра и житель Малориты может приобрести одни и те же товары.

Тамара Шатликова, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Брестской областной коллегии адвокатов