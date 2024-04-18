Цена какао-бобов в мире достигла исторического максимума, поднявшись до 11 тыс. долларов за тонну

Цена какао-бобов на мировых биржах достигла исторического максимума, поднявшись до уровня в 11 тысяч долларов за тонну. Это вдвое выше, чем державшийся почти полвека рекорд. Такой резкий рост, отмечают аналитики, связан с длительным дефицитом этого сырья, который продолжается уже два года. Также повлияла засуха в Западной Африке и новые регуляторные меры Евросоюза, направленные на защиту лесов.