Новое потрясение на мировом нефтяном рынке. Цена марки Brent сегодня опустилась ниже 17 долларов. Подобное движение было почти 20 лет назад. Стоимость американской WTI немногим более 10. Возле берегов Калифорнии сейчас находятся танкеры, которые перевозят огромный объем топлива, - 20 миллионов баррелей. Этого достаточно, чтобы удовлетворить 20 % ежедневного мирового спроса. Им сейчас просто некуда разгружаться. Министры стран ОПЕК+ провели экстренную неформальную телеконференцию. Участники встречи подтвердили готовность сокращать добычу черного золота в рамках договоренностей, достигнутых 12 апреля.



В понедельник цена нефти WTI впервые в историиобвалилась до минус 40 долларов за баррель. Это также вызвано рекордным падением спроса на нефть.

