3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Цена марки Brent сегодня опустилась ниже 17 долларов
Новое потрясение на мировом нефтяном рынке. Цена марки Brent сегодня опустилась ниже 17 долларов. Подобное движение было почти 20 лет назад. Стоимость американской WTI немногим более 10. Возле берегов Калифорнии сейчас находятся танкеры, которые перевозят огромный объем топлива, - 20 миллионов баррелей. Этого достаточно, чтобы удовлетворить 20 % ежедневного мирового спроса. Им сейчас просто некуда разгружаться. Министры стран ОПЕК+ провели экстренную неформальную телеконференцию. Участники встречи подтвердили готовность сокращать добычу черного золота в рамках договоренностей, достигнутых 12 апреля.
В понедельник цена нефти WTI впервые в историиобвалилась до минус 40 долларов за баррель. Это также вызвано рекордным падением спроса на нефть.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов