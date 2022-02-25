Цена на нефть взлетела до 105$ за баррель. Плюс 8,5 % за день. Это рекордная цена нефти марки Brent с августа 2014 года. Апрельский фьючерс на WTI накануне подорожал примерно на 9 % за сутки - почти до 101$ за баррель. Это рекордная цена июля 2014 года. Нефтяная стоимость растет на фоне геополитической напряженности.