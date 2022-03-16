Цена на российский газ для Беларуси в 2022 году сохранится на прежнем уровне

Соответствующее соглашение ратифицировали депутаты на заседании восьмой сессии. Документ предусматривает продление до конца декабря порядка определения цены на российский газ путем заключения между нашим правительством и Газпромом отдельного двустороннего документа. В результате за тысячу кубометров голубого топлива - 128,5 доллара. В парламенте подчеркнули, что сохранение стоимости на уровне прошлого года окажет положительное влияние на повышение конкурентоспособности белорусских производителей.