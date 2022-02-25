Цена на золото подскочила до максимума с сентября 2020 года

Золото подтвердило свой статус ростом стоимости до максимума с сентября 2020 года. Апрельские фьючерсы на золото подорожали на 3,3 % в ходе торгов на бирже Comex, в итоге почти 1 974 доллара за унцию. Таким образом, с начала года драгметалл вырос в цене почти на 8 %.

