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Цена на золото превысила $1900 на фоне снижения доллара и политической неопределенности

На фоне снижения доллара и неопределенности из-за пандемии и выборов в США цена на золото получила импульс и превысила отметку в 1900 долларов за унцию. Как отмечают банковские аналитики, даже после того, как будут известны результаты выборов, ситуация особо не изменится и политическая неопределенность сохранится, что в свою очередь поддерживает золото. Подорожал и палладий - $2 тысячи 379 долларов за унцию. А вот стоимость серебра снизилась - почти 25 долларов.

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